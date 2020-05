Dortmund, il CEO Watzke: "Non intendiamo privarci di Favre. Il tecnico è stato frainteso"

vedi letture

Il CEO del Borussia Dortmund, Joachim Watzke, smentisce un possibile addio di Lucien Favre al termine della stagione nonostante le frasi sibilline dello svizzero al termine della partita contro il Bayern: "Non ci sono ragioni per mettere in discussione l'allenatore. Che voleva solo dire, come sempre, facciamo un punto alla fine della stagione. Non intende fare delle conclusioni dopo 28 giornate di campionato" ha dichiarato a Sky Deutschland.