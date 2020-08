Dortmund, il CEO WAtzke ribadisce: "Sancho resta con noi, la decisione è definitiva"

vedi letture

Il CEO del Borussia Dortmund, Joachim Watzke, ha ribadito che Jadon Sancho non lascerà la squadra in questa stagione: "Se Michael Zorc, un westfaliano come me, parla di una decisione definitiva, allora è definitiva. Non c'è spazio per alcuna interpretazione" ha sentenziato, spazzando via le voci che arrivano dall'Inghilterra dove si sostiene che il Dortmund sia uscito allo scoperto al solo scopo di portare il Manchester United ad alzare l'offerta per il giocatore.