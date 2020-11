Dortmund, Kehl: "Grande passo avanti, non perdiamo di vista i nostri obiettivi"

Dopo la vittoria per 3-0 sul Club Brugge con la quale è stato consolidato il primo posto nel girone F in casa Dortmund è intervenuto il responsabile della Prima squadra Sebastien Keh: "L'atmosfera è fantastica perché giochiamo buone partite e otteniamo buoni risultati. Oggi abbiamo fatto un grande passo avanti in Champions League, portando anche un po' di leggerezza. La voglia e la gioia di giocare a calcio si avvertono nella nostra squadra nonostante queste condizioni tetre. Adesso per noi inizia una vera corsa. Abbiamo ancora molto da fare prima di Natale. La vittoria di oggi è stata estremamente importante. Dobbiamo rimanere concentrati e lavorare sulle cose che possiamo migliorare. E dobbiamo rimanere concentrati. Non dobbiamo perdere di vista i nostri obiettivi. Possiamo ancora ottenere molto con questa squadra".