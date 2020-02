vedi letture

Dortmund, Reus in campo contro il PSG: "Difficile dirlo. Prima deve sparire il dolore"

Dopo aver saltato per infortunio (rimediato nel match di Bundesliga contro il Werder Brema dello scorso 4 febbraio) l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il PSG Marco Reus, capitano del Borussia Dortmund, ha commentato dalle colonne di Kicker le possibilità di vederlo in campo per il ritorno contro i transalpini al Parco dei Principi: "La cosa più importante è che mi riprenda completamente e che il dolore sia scomparso. Spero di essere in squadra nel giro di poco tempo anche se non ho ancora chiaro quale sarà la gara nella quale tornerò in campo".