Dortmund, Zorc: "Haaland ossessionato dal successo. Niente paragoni con Lewandowski"

vedi letture

Borussia Dortmund-Bayern Monaco è la grande classica del calcio tedesco. Una gara che ha sempre un valore speciale per i tifosi, ma che oggi, con le due compagini appaiate in vetta alla classifica con 15, assume ancor più peso. Michale Zorc, CEO dei gialloneri, ha parlato in conferenza nel pomeriggio analizzando anche il duello a distanza fra i due bomber della sfida: Erling Haaland e Robert Lewandowski. “Sono due giocatori molto diversi - ha dichiarato -. Entrambi però segnano molto. Vista la differenza d’età non credo sia giusto fare un paragone. Erling è ossessionato dal successo e la sua forza di volontà fa incredibilmente bene a tutta la squadra”.