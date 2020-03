Dove si gioca ancora: Australia, avanti a porte chiuse. Due squadre ferme per quarantena

Fra i pochissimi campionati al mondo in cui si gioca c'è la A-League. Il torneo australiano da qualche settimana si sta disputando a porte chiuse, con l'eccezione al momento delle partite riguardanti Melbourne Victory e Wellington Phoenix i cui giocatori sono in quarantena. Questo a seguito della trasferta del Melbourne in Nuova Zelanda, avvenuto nel momento in cui il Governo decretasse la quarantena per tutti i passaggeri dei voli internazionali. Il Wellington Phoenix, unica squadra neozelandese del torneo, si è pertanto spostata in Australia, precisamente a Sydney, dove una volta terminata la quarantena potrà riprendere l'attività agonistica. Si gioca a porte chiuse.