Draghi, vichinghi, geyser sound e giganti: la nazionale islandese svela il nuovo stemma

La Nazionale islandese rinnova il suo stemma. In un video pubblicato sui social, la federazione calcistica islandese ha svelato il nuovo stemma per la Nazionale. Uno stemma runico, in puro stile scandinavo e vichingo. Di seguito il video in cui viene svelato il nuovo stemma per la prima volta: