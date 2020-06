Draxler in estate può lasciare il PSG. Tuchel: "Mi piace lavorare con lui, ma non decido io"

Thomas Tuchel, allenatore del PSG, è tornato a parlare in conferenza stampa in vista della ripresa degli allenamenti del club. Il tecnico dei parigini ha parlato anche del futuro di Draxler: "Io sono totalmente concentrato su questo finale di stagione, che comprende la Champions e la finali di Coppa di Francia e Coppa di Lega. Draxler è un giocatore importante, è affidabile, conto su di lui per le prossime settimane. Il suo futuro non dipende da me. Dobbiamo ascoltare il giocatore e parlare con la dirigenza, posso solo dire che mi piacere lavorare con lui".