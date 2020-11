Drenthe racconta la sua esperienza in Russia: "C'era vodka anche nel pullman dei calciatori"

Royston Drenthe, ex giocatore olandese che ha vestito anche la maglia del Real Madrid prima di avere anche un'esperienza in Russia allo Spartak V-Kavkaz, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito Rijnmond proprio a proposito dei suoi mesi passati in Russia: "Questi ragazzi sono arrivati dalla Russia direttamente nel mio negozio per convincermi a vestire la loro maglia. Avevo preso molto peso e gli avevo detto che non ce l'avrei fatta a tornare in campo, ma loro sono tornati altre cinque volte e alla fine ho firmato il contratto. In testa avevo un solo pensiero: come faccio a tornare in forma? Non avevo molta voglia, ma mi hanno aiutato tanto. La città però non offriva molto, era distrutta. Non c'era molto da fare neanche avendo dei soldi in tasca". Poi parlando delle abitudini: "Se bevevo vodka? A volte capitava. E' fondamentale per loro. Non era un problema se bevevo. Anche sugli autobus dei giocatori c'era la vodka. Questa è la Russia, sai...".