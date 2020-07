Drogba candidato alla presidenza della Federazione ivoriana. L'Assocalciatori appoggia Diallo

vedi letture

Didier Drogba, candidato alla presidenza della Federazione calcistica ivoriana (FIF), non ha ricevuto l'appoggio dell'associazione dei calciatori ivoriani (AFI). Sabato scorso si è svolta l'Assemblea Generale e la maggior parte dei membri ha stabilito di sostenere la lista di Idriss Diallo. Questo compromette la candidatura dell'ex attaccante del Chelsea per le elezioni previste il prossimo 5 settembre. Con Drogba si sono schierati i fratelli Touré: "I calciatori ivoriani che giocano in Europa sono preoccupati per la situazione attuale e non capiscono perché l'AFI non sembra voler sponsorizzare Didier Drogba", ha dichiarato Yaya.