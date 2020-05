Ds Bayer Leverkusen: "La Bundes riprenda entro maggio. Ai calciatori test ogni 3-4 giorni"

Simon Rolfes, direttore sportivo del Bayer Leverkusen, ha parlato a BBC World Service Sport in attesa della decisione del governo (attesa per mercoledì 6 maggio, ndr) in merito alla possibile ripartenza della Bundesliga: “La cosa importante adesso è che abbiamo ricevuto feedback positivi dalla politica in merito al nostro concetto di gare senza spettatori. Il governo pensa che siamo in grado di farlo. Vedremo quale sarà la decisione. Non so esattamente quando ma speriamo di poter giocare a maggio, aspettiamo di capire se a metà o a fine mese. I test saranno fatti ai giocatori ogni 3-4 giorni. La mattina quando si svegliano, i giocatori dovranno rispondere a 5 domande e le risposte andranno al dirigente che si occupa dell’emergenza e al capo dei nostri medici. Quello sarà il primo check fatto a casa da ognuno. Poi proveremo a separare i giocatori quanto più possibile, usando spogliatoi diversi per portare al minimo il rischio”.