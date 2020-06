Ds Schalke 04: "Stiamo discutendo il rinnovo di Stambouli, ci sono buone possibilità"

vedi letture

Il direttore sportivo dello Schalke 04 Jochen Schneider ha parlato ai microfoni di Sky Sports del rinnovo di Benjamin Stambouli: "Vedremo. Le parti stanno ancora discutendo. Quali sono le probabilità di rinnovo? Direi che sono grandi, spero. Vedremo. La situazione economica è difficile per noi. Giochiamo in stadi vuoti, mancano soldi alla fine della giornata. Dobbiamo anche stare attenti. Non possiamo vivere troppo a lungo oltre i nostri mezzi. Sento un'estrema responsabilità per il club e il suo futuro a medio e breve termine. In generale, non spendiamo più denaro di quanto ne guadagniamo"