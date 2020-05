Dubbi sulla ripresa del campionato: i medici della Premier scrivono ai vertici del calcio inglese

vedi letture

I medici della Premier League scrivono ai vertici del calcio. Secondo quanto riporta The Athletic, i responsabili degli staff sanitari dei 20 club del massimo campionato inglese hanno inviato una email a Mark Gillet e a Richard Garlick sollevando i propri dubbi ed enunciando le proprie preoccupazioni circa la ripresa della stagione. Nel documento sono 100 le domande su cui si interrogano i club fra cui le responsabilità, le assicurazioni e i test per i giocatori e per le loro famiglie oltre al sospetto che alcuni club stanno ignorando le linee guida per la ripresa.