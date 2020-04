Dudek attacca Messi: "Falso e provocatorio, come Guardiola e il Barcellona"

Jerzy Dudek, portiere polacco che i tifosi del Milan, purtroppo, ricordano benissimo, nella sua lunga carriera ha vestito anche la maglia del Real Madrid. Pochissime presenze in 4 anni con i Blancos, vista la presenza di Iker Casillas, ma durante l'esperienza con il Real ha avuto modo di affrontare Leo Messi ed il Barcellona. Nel suo libro "Un camino no real" il portiere attacca pesantemente il fenomeno del Barça: "Messi era falso e provocatorio, esattamente come il Barcellona e Pep Guardiola. Erano sempre pronti a provocare ed alcune volte raggiungevano la perfezione. E questo ha fatto molto male al Real ed a Josè Mourinho. Non potevo credere che un ragazzo così tranquillo e di bell'aspetto potesse essere così maleducato", riporta Marca.