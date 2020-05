Due positivi (dello stesso club) su 1.014 test effettuati in Championship: via all'autoisolamento

La EFL, seconda divisione del calcio inglese, ha emesso un comunicato per aggiornare sulla situazione relativa ai controlli effettuati nelle ultime ore sui calciatori del campionato e sui relativi casi di positività al Covid-19 riscontrati: “La EFL conferma che nelle ultime 72 ore 1014 persone fra giocatori e staff, appartenenti ai 24 club di Championship, sono state sottoposte ai test per il Covid-19 e 2 di queste, appartenenti ad un solo club, sono risultate positive.

Quei giocatori e membri dello staff che sono risultati positivi saranno adesso posti in autoisolamento in linea con il protocollo della EFL e solo coloro che saranno risultati negativi potranno accedere ai centri di allenamento.

La EFL continuerà ad effettuare annunci con regolarità, nel rispetto del programma dei test, per supportare l’integrità e la trasparenza della competizione. Non saranno forniti dettagli circa club o singoli individui.