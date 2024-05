Duello City-Newcastle per Pedro Neto, ma il Wolverhampton spara alto: 70 milioni

Manchester City e Newcastle sono pronte a sfidarsi a suon di milioni per Pedro Neto, attaccante portoghese del Wolverhampton. Il classe 2000 in questa stagione è stato fermo a lungo per alcuni problemi muscolari, ma nonostante questo i Wolves non hanno intenzione di fare sconti, anche perché la società sta bene dal punto di vista economico e dopo le cessioni della scorsa estate non ha bisogno di fare casa.

Per questo motivo il Wolverhampton ha fissato il prezzo: chi vuole Pedro Neto deve sborsare almeno 70 milioni di euro.