Dugarry: "Pogba è ciò che manca al Real Madrid: la squadra blanca sta invecchiando"

Christophe Dugarry, ex giocatore francese, ha parlato del futuro di Paul Pogba ai microfoni di RMC Sport: “Abbiamo tutti osservato l'ambiente del Real Madrid sra invecchiando un po'. Pogba può essere l'innesto giusto a centrocampo. È un ragazzo che può segnare gol. Per me, è il ragazzo ideale per dare al Real Madrid ciò che manca. Ha passato un anno difficile per lui, perché ha avuto degli infortuni e la sua squadra non è andata bene, ma ogni volta che è stato in grado di giocare, recupera rapidamente il suo livello".