Ufficiale Dura metà stagione l'avventura di Okagawa ad Augusta. È stato girato all'Amburgo

Si interrompe dopo metà stagione, almeno per il momento, l'avventura dell'attaccante giapponese Masaya Okugawa (27 anni) con l'Augsburg. In forza al club di Bundesliga dall'estate scorsa, arrivato a costo zero dopo il termine del suo precedente contratto con i cadetti dell'Arminia Bielefeld, l'esterno o trequartista classe 1996 di nazionalità nipponica torna per il momento a giocare nelle serie inferiori tedesche.

Sarà dunque una nuova esperienza in Zweite Bundesliga, seconda divisione, per Okugawa: è stato ufficializzato infatti nelle scorse ore il suo trasferimento in prestito secco, sino al termine della stagione, all'Amburgo. La nobile decaduta di Germania, che sta faticando a tornare in Bundes dopo aver sofferto la prima, storica retrocessione, è attualmente al 3° posto in classifica e, anche con innesti come quello di Okugawa, giocherà per risalire.