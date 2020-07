E' finita la Premier! Aston Villa salvo, Smith: "Orgoglioso della squadra, dispiace per gli altri"

Grazie al pareggio conquistato contro il West Ham e la sconfitta del Watford in casa dell'Arsenal, l'Aston Villa è riuscito a salvarsi all'ultima giornata di Premier League. Dopo la gara il tecnico dei Villans Dean Smith, parlando alla BBC Sport ha detto: "Sono contento, orgoglioso della squadra. Molte persone ci avevano dati già per retrocessi, ma abbiamo lavorato così duramente. Abbiamo usato bene lo stop per la pandemia. Abbiamo un carattere forte. È un risultato ottenuto dai giocatori. Sono cresciuti e sono diventati giocatori da Premier League. Dobbiamo continuare su questa squadra e prendere buoni giocatori. Mi dispiace per Watford e Bournemouth. Posso solo immaginare come si sentono ora. Eddie è un manager fantastico e un grande allenatore. Ma sono orgoglioso di ciò abbiamo fatto. Eravamo consapevoli di quello che stava succedendo. Bournemouth ha fatto quello che doveva fare (ha vinto 3-1 in casa dell'Everton, ndr) e anche noi".