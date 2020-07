E' finita la Premier! Bournemouth retrocesso, Howe: "E' doloroso, non al livello degli altri anni"

Nonostante il 3-1 conquistato in casa dell'Everton nell'ultima gara di Premier League, il Bournemouth è retrocesso in Championship. Dopo la gara il tecnico Eddie Howe ha detto: "È incredibilmente doloroso, abbiamo sempre creduto di poterci salvare all'ultimo minuto. Quando eravamo 3-1, la nostra attenzione era focalizzata sul risultato di West Ham-Aston Villa. Avevamo bisogno che perdesse, ma alla fine è andata così. Collettivamente non penso che non siamo stati abbastanza bravi, la classifica non mente, racconta la storia. Siamo scesi al di sotto dei livelli delle stagioni precedenti, non si può negarlo".