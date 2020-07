È finita la Premier! Chelsea 4°, mister Lampard miglior debuttante inglese dal 1994-1995

Quarto posto in classifica alla sua prima stagione da manager del Chelsea: nessun allenatore inglese, tra i debuttanti, aveva fatto meglio di Frank Lampard dal lontano 1994-1995. All'epoca fu invece Frank Clark a scrivere la storia col Nottingham Forest.

4 - Frank Lampard finished fourth in his first season as a manager with Chelsea, the highest finish by a debuting English manager since Frank Clark with Nottingham Forest in 1994-95. Foundations. pic.twitter.com/vOlscHX6JR

