E' finita la Premier! Chelsea, Lampard: "Quarto posto importante, nessuno ci considerava"

Il manager del Chelsea Frank Lampard è intervenuto ai microfoni di Sky Sports dopo la vittoria conquistata contro il Wolverhampton per 2-0 e il quarto posto che assicura ai Blues la qualificazione alla prossima Champions League: "I Wolves sono davvero una buona squadra contro cui giocare, ma l'atteggiamento della mia squadra oggi è stato fantastico. A volte non l'abbiamo sempre avuto in casa in questa stagione. Quarto posto? Significa molto per me, al Chelsea non possiamo eccitarci troppo per questo traguardo. Quando sono arrivati, in pochi pensavano che ce l'avremmo fatta ma quello che abbiamo fatto in questa stagione è stato cogliere l'occasione per coinvolgere i giocatori più giovani e migliorare quelli già presenti. Ci sono state molte incognite quando sono arrivato, saremmo dovuti andare avanti senza Eden Hazard e sapevamo di aver perso un giocatore enorme. Ora abbiamo un vero spirito all'interno del gruppo ma vogliamo migliorare ogni volta, la sfida ora è vedere cosa possiamo fare di più nella prossima stagione".