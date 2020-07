È finita la Premier! Dalla finale di FA Cup alla retrocessione: finisce la favola Watford

Proprio nel punto più alto della gestione Pozzo, quella partita contro il Manchester City, è arrivato il brusco risveglio. Il ko per 6-0.

Il mercato estivo sembrava aver rinforzato la squadra, con Ismaila Sarr strappato al Rennes per una cifra record per il club (30 milioni). Il 4-4-2 (o 4-2-4) di Javi Gracia, prometteva bene. C'era l'interessante colpo a parametro zero Danny Welbeck, e un Deulofeu libero di svariare in attacco. Nessuna cessione "eccellente" e sulla carta obiettivo Europa League possibile.

Niente di più sbagliato. Stagione nata sotto una cattiva stella: un punto dopo quattro partite e Javi Gracia è stato liquidato, in barba all'ottima stagione passata. Quique Sanchez Flores dura appena due mesi, Nigel Pearson raccoglie l'incarico dopo un interregno di due partite di Hayden Mullins ma anche con lui le strade si separano, addirittura a due giornate dalla fine con la squadra in piena corsa per evitare la retrocessione. Un esonero, quest'ultimo, che ha sancito il player power: gli stessi giocatori ne contestavano i modi troppo rudi.

Una stagione tafazziana, considerando i continui cambi di panchina. Anche se da queste parti non è una novità: dall'avvento dei Pozzo con l'esonero di Sean Dyche per Gianfranco Zola, il Watford ha cambiato 12 allenatori. persino sorprendente come il Watford sia stato in corsa fino all'ultimo per salvarsi. A un certo punto, anzi, sembrava davvero scampato il pericolo. Ironia del destino vuole che proprio nel punto più alto della stagione, il 3-0 contro il Liverpool fino a quel momento imbattuto, sia arrivata la svolta, in negativo: l'infortunio al crociato di Deulofeu.

Il Project Restart è stato per il Watford un disastro. Appena 7 punti conquistati in 9 partite, solo Crystal Palace e il derelitto Norwich hanno fatto peggio. Il club è stato fra i più colpiti dal COVID con la positività di Mariappa, mentre Deeney e altri due compagni di squadra hanno inizialmente deciso di non allenarsi, per timore di contrarre il virus. Il ko contro l'Arsenal ha sancito il ritorno in Championship dopo cinque anni tra i grandi d'Inghilterra. Non pochi, se consideriamo il bacino d'utenza (90mila abitanti, la maggioranza dei quali tifa Arsenal, Tottenham e Chelsea).