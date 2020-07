E' finita la Premier! De Bruyne coinvolto in 33 gol ma non raggiunge il record di Lampard

Grande stagione per Kevin De Bruyne che in Premier League è rimasto coinvolto in ben 33 gol del Manchester City grazie alle 13 reti e ai 20 assist forniti ai propri compagni. Un grande risultato per un centrocampista, che si conferma il migliore degli ultimi 10 anni ma il belga non riesce però ad eguagliare il record di Frank Lampard che nella stagione 2009-2010 è riuscito ad essere coinvolto in 36 gol con 22 reti e 14 assist.