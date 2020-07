È finita la Premier! Il Bournemouth non era mai retrocesso dal massimo campionato

Prima, storica, retrocessione dalla Premier League per il Bournemouth, che con 34 punti in 38 partite saluta il massimo campionato inglese dopo ben cinque stagioni al top. Non è valso a nulla, ai fini del mantenimento della categoria, il successo per 3-1 di oggi sul campo dell'Everton di mister Ancelotti.

1 - Bournemouth have been relegated from the Premier League for the first time, ending a run of five seasons in the top-flight. Despair. pic.twitter.com/VCpFEs1FcO

— OptaJoe (@OptaJoe) July 26, 2020