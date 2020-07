E' finita la Premier! Il Man United festeggia: "Una grande vittoria, a presto Champions League!"

Il Manchester United torna in Champions League. Grazie alla vittoria conquistata sul Leicester City, infatti i Red Devils hanno chiuso al terzo posto in classifica e nella prossima stagione torneranno a disputare la competizione europea più ambita. Sui social, non potevano mancare i festeggiamenti per lo United che ha scritto: "Non è stato facile, ma il lavoro è stato fatto. Ci vediamo la prossima stagione Champions League".

E ancora su Instagram, il club inglese ha sottolineato: "Abbiamo chiuso la stagione con una GRANDE vittoria, quindi significa che giocheremo in Champions League nella prossima stagione".