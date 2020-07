È finita la Premier League! Schmeichel: "È il miglior campionato del mondo"

vedi letture

“Penso che la Premier League sia incredibile, che migliori ogni anno”. Peter Schmeichel, ex portiere del Manchester United, ospite di Sky Sport 24, commenta la conclusione della Premier League: “Penso che sia stato elettrizzante vedere questi giocatori, per esempio la stella di Greenwood che ha iniziato a brillare. Vediamo tanto calcio, ogni weekend devi giocare al massimo per vincere: non ci sono partite facili e per questo è la miglior lega del mondo”.

Contento per la salvezza dell’Aston Villa?

“Penso che sia una bella cosa, è uno dei più grandi club del Paese (Schmeichel vi ha giocato nella stagione 2001/2002, ndr), in una grande città delle Midlands come Birmingham. È molto importante per la Premier che l’Aston Villa si sia salvata”.