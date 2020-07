È finita la Premier! Leicester beffato: chiude 5° nonostante sia stato nella top 4 per 325 giorni

Leicester sorpassato e beffato: sarà Europa League anziché Champions. Battute 2-0 in casa dal Manchester United nello scontro diretto di quest'ultimo turno, le Foxes hanno chiuso infatti la Premier al quinto posto in classifica. Questo, nonostante nel corso della stagione appena terminata siano state per ben 325 giorni nella top 4 della graduatoria.

325 - Leicester finished fifth in the 2019-20 Premier League season, despite ending the day within the top four positions on 325 occasions during the campaign. Pipped. pic.twitter.com/7B9Q16WKJ6

— OptaJoe (@OptaJoe) July 26, 2020