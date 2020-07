E' finita la Premier! Solskjaer: "Questo è il vero United, ora c'è un ambiente diverso"

Il manager del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha commentato la conquista del terzo posto in Premier League dopo l'ultima gara vinta contro il Leicester: "Sono felice. Abbiamo raggiunto un posto in Champions League, abbiamo rimontato, eravamo molto indietro rispetto alle squadre e li abbiamo superati. Abbiamo dimostrato di avere continuità e la giusta mentalità. Stiamo costruendo un gruppo e una cultura dello spettacolo di cui possiamo essere orgogliosi. Ho detto ai ragazzi che, indipendentemente da quello che è successo oggi, abbiamo vinto. I giocatori hanno dimostrato le loro qualità come gruppo. Hanno preso in considerazione ciò che vogliamo e sembrano sempre più una squadra da Manchester United in campo. L'ambiente è molto meglio di prima".