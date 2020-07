E' finita la Premier! Tottenham, Mou: "Soddisfatto del mio lavoro dopo una stagione di alti e bassi"

Si è chiusa con un pareggio la stagione del Tottenham, che non è andato oltre l'1-1 contro il Palace ma è riuscito comunque a qualificarsi in Europa League. Dopo la gara José Mourinho ha detto: "La stagione è stata pazzesca, dopo aver giocato la finale di Champions League questa squadra ha avuto degli alti e bassi ed è stata dura. In questo gruppo di partite siamo riusciti a ottenere risultati e a giocare bene. Non oggi, non è stata la nostra migliore prestazione. Ma in questo periodo abbiamo giocato bene, ottenuto risultati e siamo stati bravi a ottenere una posizione per entrare in Europa League. Da un punto di vista personale sono contento perché da quando sono arrivati abbiamo viaggiato con una media punti da quarto posto, il che è buono con tutti i problemi che abbiamo avuto".