E' finita la Premier! Vardy a 33 anni il capocannoniere più anziano: superato anche Drogba

Con 23 gol Jamie Vardy ha chiuso la Premier League vincendo il titolo di capocannoniere. L'attaccante del Leicester infatti ha superato di una rete Aubameyang e Ings e a 33 anni è diventato il goleador più anziano a raggiungere questo traguardo. Fino ad ora questo speciale record lo deteneva Drogba che aveva vinto il titolo di capocannoniere a 32 anni nella stagione 2008-2009.

33 - At 33 years of age, Jamie Vardy has become the oldest player the win the Premier League golden boot. Eternal. pic.twitter.com/CKpAbiusWq

— OptaJoe (@OptaJoe) July 26, 2020