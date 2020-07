È finita la Premier! Watford retrocesso: prima volta per i Pozzo, terza nella storia del club

Giornata triste, tristissima per i tifosi del Watford. Il club inglese della famiglia Pozzo, sconfitto 3-2 dall'Arsenal, oggi ha salutato infatti per la terza volta nella sua storia la Premier League. Agli Hornets era già capitato nel 1999-2000 e nel 2006-2007, sempre prima comunque dell'avvento della nuova proprietà italiana.

3 - Watford have been relegated from the @premierleague for the third time, with the Hornets also suffering the drop in 1999-00 and 2006-07. Axed. pic.twitter.com/gJKIQl6gWC

— OptaJoe (@OptaJoe) July 26, 2020