E. Francoforte, André Silva chiude la stagione con 16 reti. La metà dopo la ripartenza

Si chiude con 12 reti in 25 presenze la prima stagione di André Silva all’Eintracht Francoforte, dove è arrivato in prestito biennale dal Milan la scorsa estate. Un buono score per il portoghese che è andato a segno anche oggi pomeriggio nella vittoria per 3-2 sul Paderborn. Dopo un buon avvio, tre reti nelle prime quattro gare, il lusitano si era un po' perso riuscendo a tornare al gol solo dopo una lunga astinenza (dal sei ottobre al sette febbraio) prima che lo stop a causa del Coronavirus fermasse il campionato.

Uno stop che sembra aver fatto bene ad Andrè Silva visto che il grosso dei suoi gol stagionali si sono concentrati sopratutto dopo la ripartenza del campionato a metà maggio: otto le reti in nove gare con una doppietta contro l’Hertha Berlino. Oltre i 12 gol il portoghese ha messo a segno anche quattro assist in campionato, mentre lo score considerando anche le coppe recita: 37 presenze, 16 reti e 5 assist.