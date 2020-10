È già una partita determinante per il PSG: contro il Basaksehir spazio agli italiani Kean e Florenzi

La sconfitta subita contro il Manchester United costringe il Paris Saint-Germain a cercare la vittoria nella sfida di Istanbul, dove la squadra di Thomas Tuchel sarà ospite del Basaksehir. E sarà una squadra molto italiana quella che scenderà in campo alle 18.55: dal primo minuto, infatti, scenderanno in campo Alessandro Florenzi e Moise Kean, così come due altre vecchie conoscenze della Serie A, Marquinhos (assente contro gli inglesi, giocherà a centrocampo) e Rafinha. Il tecnico dei capitolini ritrova due pedine fondamentali come Di Maria e Mbappé. Ancora assenti, invece, Verratti, Paredes e Bernat.

Questo l'11 che dovrebbe scendere in campo: Navas; Florenzi, Diallo, Kimpembe, Kurzawa; Marquinhos, Rafinha; Di Maria, Mbappé, Kean, Neymar.