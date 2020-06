E' l'estate di uno scatenato Abramovich: Ziyech, Werner e ora assalto ad Havertz

Dopo le sessioni senza possibilità di far affari, il Chelsea ha deciso di rompere gli indugi. Roman Abramovich, spiega il Daily Mail, ha spalancato il portafogli: dopo Timo Werner per 53 milioni di euro dal RB Lipsia, affare molto vicino, e Hakim Ziyech per 40 dall'Ajax, già definito, adesso i Blues vorrebbero anche Kai Havertz.

In cima alla lista dei desideri Una vera e propria rivoluzione d'estate quella dei Blues. Vent'anni, contratto fino al 2022, è il prossimo nome indicato da Frank Lampard per l'estate. Per prenderlo, però, servirà un'offerta da quasi tre cifre per convincere il Bayer Leverkusen ma il Chelsea ha intenzione di tornare tra le top al mondo e di rivoluzionare l'attacco che perderà per scadenza dei contratti Pedro e Willian.