È un Manchester United diverso, Amorim: "Stiamo migliorando, lo vedono tutti"

Il tecnico del Manchester United, Ruben Amorim, al termine della gara pareggiata dai suoi contro il Nottingham Forest (2-2) ha commentato in conferenza stampa la gara.

Queste le sue parole: "Penso che abbiamo perso un po' di energia nella gara di oggi. E lo si sente quando la nostra squadra non è al massimo della sua energia e aggressività, lo si sente. Siamo riusciti a segnare di nuovo, abbiamo provato a vincere la partita, abbiamo avuto una grande occasione alla fine. Ci è mancato quel pizzico di fortuna. Dobbiamo impegnarci per ottenere lo stesso risultato in trasferta che abbiamo ottenuto nel nostro stadio".

Poi aggiunge una dose di positività visto il cambio dei marcia dei suoi: "Stiamo migliorando. Lo vedono tutti. Abbiamo la sensazione che se non possiamo vincere, almeno non perderemo. Il modo in cui pressiamo, l'urgenza in certe situazioni, credo che domenica scorsa abbiamo fatto meglio. Dobbiamo essere così in ogni partita".

Sul pareggio di Amad Diallo, aggiunge: "È una cosa positiva per i tifosi. È stato un gol davvero importante per noi. Ma sono più concentrato sui 90 minuti. E su ciò che abbiamo fatto di buono. È quello che dirò ai giocatori. A volte dimentico questa parte e giudico i giocatori quando vedo le partite. Ma stiamo facendo le cose per bene. Stiamo controllando la partita. Certo, possiamo fare molto per crescere. Ma ci sono molte cose che stiamo facendo bene. La cosa positiva è che vedo molto più potenziale per fare cose migliori. Se uniamo queste due cose, stiamo facendo progressi".