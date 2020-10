Ecuador-Uruguay 4-2. Tabarez vs il VAR: "6' per una decisione, non sono più partite normali"

Il ct dell'Uruguay, Oscar Washington Tabarez, ha commentato il pesante ko della Celeste contro l'Ecuador: "Il VAR è uno strumento che è stato istituzionalizzato perché c'era un problema, quindi non vorrei discuterne in alcun modo. Però quando sono necessari sei minuti per decidere su una situazione, se era rigore o se era gol... non sono più partite normali. Non voglio in alcun modo criticare il VAR, le persone che se ne occupano, o gli arbitri. Tutti noi dobbiamo impegnarci per un calcio migliore e più giusto, che però rispetti anche le radici storiche di questo sport".