Editoriale di Sport: "La ricchezza dei giocatori non cancella il diritto alla paura"

Lungo editoriale di Sport, quotidiano iberico, sulle paure e suoi timori da parte dei calciatori di tornare in campo in emergenza sanitaria. "Hanno diritto di averle", titola il fondo. "Sì, i giocatori hanno paura di tornare. Forse non tutti, ma molti di loro. Quelli dell'Eibar sono stati i primi a rompere il silenzio con una dichiarazione energica: 'Abbiamo paura di iniziare un'attività in cui non saremo in grado di rispettare la prima raccomandazione di tutti gli esperti di salute, il distanziamento fisico'. E hanno aggiunto, tra l'altro, che erano consapevoli che altri lavoratori erano tornati al loro posto di lavoro con molte meno garanzie ed è per questo che si sentivano 'privilegiati'.

Javier Tebas ha risposto ai calciatori dell'Eibar affermando che 'è più sicuro allenarsi che andare in farmacia'. Lì è stato chiaro che al momento il calcio spagnolo è un treno in cui l'auto principale, LaLiga e gli operatori televisivi, viaggia come una locomotiva e cerca di trascinare gli altri: alla fine di questo treno ci sono alcune squadre e molti calciatori che non la vedono così.

Questo scetticismo ha sollevato un'ondata di critiche e sui social network e alcuni media hanno iniziato a sminuire i calciatori, chiamandoli bambini viziati, nuovi ricchi senza alcun senso della realtà o semplicemente capricciosi. Gli insulti demagogici si diffondono spesso contro i calciatori: così, si scopre che essere ricchi non consente di avere diritti.

Senza dubbio, i giocatori devono capire che meno entrate per i club significa anche accettare una riduzione delle loro entrate. Ma da lì a insultarli semplicemente perché mostrano la loro riluttanza ad allenarsi di nuovo quando lo stato di allarme è ancora in vigore in Spagna, è ingiusto e anche poco intelligente. Alcuni giocatori hanno paura e hanno tutto il diritto di sentirlo ed esprimerlo. Sono miliardari, normali o poveri. Invece di lapidarli, sarebbe bello ascoltarli.