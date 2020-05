Effenberg sul caso Dinamo Dresda: "Non allenarsi per 14 giorni provocherà gap incolmabile"

vedi letture

"Se una squadra non può allenarsi per 14 giorni, a differenza di tutti gli altri, come può ripartire? È uno svantaggio enorme sul piano sportivo, impossibile da colmare". Così, Stefan Effenberg ha commentato a Sport1 la notizia della quarantena disposta per la Dinamo Dresda dopo i due casi di positività riscontrati qualche giorno fa. "La DFL ha dato istruzioni incomprensibili. Ad esempio, i giocatori non dovrebbero esultare, toccarsi o abbracciarsi quando segnano. In una partita di calcio, ci sono duelli, calci piazzati. Le linee guida non hanno senso".