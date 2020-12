EFL Cup, Manchester United corsaro contro l'Everton: 0-2 e Gudison Park e semifinale

Vittoria per 2-0 contro l'Everton in trasferta per il Manchester United nella sfida valida per i quarti di finale di EFL Cup. Di Edinson Cavani all'88' e Martial al 96' i gol che hanno regalato il successo alla squadra di Solskjaer che ha staccato dunque il pass per la semifinale dove ha raggiunto Tottenham, Manchester City e Brentford.