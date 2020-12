Eibar, Mendilibar: "C'era un rigore per noi, Ramos ha ammesso fallo di mano"

José Luis Mendilibar, allenatore dell'Eibar, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara persa 3-1 contro il Real Madrid: "Non ci è stato dato un calcio di rigore per il fallo di mano di Sergio Ramos, ormai non sappiamo più quali sono i casi in cui viene assegnato un penalty e quando si lascia proseguire. Il difensore ha ammesso di aver commesso l'irregolarità e anche rivedendo il replay è chiaro che ci sia stato un tocco col gomito però a quanto pare l'arbitro non ha visto nulla: non c'è differenza tra giocare con o senza il VAR, queste disparità continueranno ad esserci anche in futuro".