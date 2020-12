Eibar, Mendilibar: "Con Messi nel Barcellona saremmo partiti dallo 0-2"

vedi letture

José Luis Mendilibar, tecnico dell'Eibar, ha parlato in conferenza stampa al termine dello storico pareggio ottenuto al "Camp Nou" contro il Barcellona: "Per anni non abbiamo mai fatto nulla di buono in questo campo, oggi siamo riusciti a portare a casa un gran punto. Per ottenere risultati di questo genere serve tanto lavoro abbinato ad un po' di fortuna. Oggi al Barcellona mancava Messi, il miglior giocatore del mondo: con lui avremmo cominciato la partita dallo 0-2, la squadra di Koeman è molto forte ma Lionel è in grado di fare la differenza più degli altri. Sono contento per la prova dei miei ragazzi, le sensazioni per il futuro sono molto buone: questo pareggio potrebbe darci un aiuto anche dal punto di vista mentale".

"Il calcio senza pubblico è uno sport diverso, ma oggi giocare a porte chiuse probabilmente ci ha avvantaggiato un po'. In casa facciamo poco, i punti più importanti li otteniamo in trasferta: oggi abbiamo fatto un altro passo verso la salvezza strappando un punto ad una squadra fortissima come il Barcellona. L'allenatore del Barcellona è migliore rispetto a quello dell'Eibar e i giocatori del Barcellona sono più forti di quelli dell'Eibar: con i cinque cambi, le squadre importanti sono favorite rispetto alle altre e questo è uno dei motivi per cui non sono favorevole ad un numero così alto di sostituzioni", ha proseguito l'allenatore della compagine basca.

Cristiano Ronaldo alla Juventus e ora le voci di un possibile addio di Messi: la Liga sta perdendo competitività?

"Le squadre importanti puntano a vincere la Champions League. Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid se la giocano alla pari con Bayern Monaco, Juventus e le formazioni inglesi per trionfare in Europa, dunque non penso che il livello di questo campionato sia calato".