Eibar, Mendilibar dopo la sconfitta: "Il Real ha vinto senza giocare in maniera fantastica"

vedi letture

José Luis Mendilibar ha commentato così la sconfitta per 3-1 contro il Real Madrid: "Nonostante un brutto primo tempo, la fine della partita è stata migliore del previsto. Dopo i tre gol del primo tempo potevamo abbassare le braccia e fermarci, invece siamo stati bravi mentalmente. Il Real ha vinto senza giocare un calcio fantastico".



Giocare senza pubblico al Di Stefano?

"È stato strano ma è nuovo per tutti, perché le persone ti aiutano a rimanere concentrato. La preparazione per la partita è stata strana, perché non abbiamo avuto amichevoli, non abbiamo avuto amichevoli. Ci dobbiamo adattare il più rapidamente possibile".