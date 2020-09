Eibar, Mendilibar: "I migliori giocatori? Quelli rimasti seduti in panchina"

José Luis Mendilibar, tecnico dell'Eibar, si è così espresso in conferenza stampa al termine del match pareggiato 0-0 contro il Celta Vigo: "Non è stata una bella partita da parte nostra, abbiamo rischiato di vincerla anche se avrebbero meritato di più i nostri avversari. Mettendo giocatori più offensivi non è scontato che si possa giocare meglio, è per questo motivo che non ho voluto fare una scelta del genere: non siamo stati capaci di creare un buon calcio e dunque dobbiamo accettare il pareggio. Chi sono stati i migliori giocatori? Quelli che sono rimasti seduti in panchina. La partenza non è stata ideale, spero in un miglioramento per le prossime partite".