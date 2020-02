vedi letture

Eibar, Mendilibar: "Risultato mai in discussione, ho tutto il rispetto del mondo per Messi"

Jose Mendilibar, allenatore dell'Eibar, ha commentato così la sconfitta per 5-0 subita sul campo del Barcellona ai microfoni di Marca: "Ho tutto il rispetto per Messi. Loro hanno bisogno di poco per poter segnare. Dopo il primo gol hanno giocato senza pressione, giocano sempre tra le linee. Il risultato non è stato mai in discussione. Orellana? Deve fare molto di più, dobbiamo salvarci".