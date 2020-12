Eibar-Real Madrid 1-3, le pagelle: Benzema-gol e due assist, super Bryan Gil

EIBAR-REAL MADRID 1-3

Marcatori: 6' Benzema (R), 13' Modric (R), 28' Kike Garcia (E), 90+2' Vazquez (R)

EIBAR

Dmitrovic 5,5 - Non può fare nulla in occasione dei tre gol realizzati dagli uomini di Zidane.

Bigas 6,5 - Fa un grandissimo lavoro sulla corsia di sua competenza, sfiorando il gol del pareggio all'inizio del recupero.

Arbilla 6,5 - Ammonito nel finale del primo tempo, riesce miracolosamente a non farsi penalizzare dal cartellino giallo giocando una partita di spessore in fase difensiva.

Rodrigues 6,5 - Dai suoi piedi è nata l'azione che ha portato al gol di Kike Garcia: bravo a crederci sempre e a non mollare mai un centimetro.

Pozo 6 - Non riesce a proporsi con continuità sulla fascia mancina, ma è autore di una prova di puro sacrificio e sicuramente al di sopra delle aspettative.

Diop 5,5 - Poco in luce in mezzo al campo, ad inizio ripresa cerca di mettersi in proprio con una conclusione dal limite ma non spaventa più di tanto Courtois (Dall'82' Sergio Alvarez s.v.)

Exposito 5,5 - Non pervenuto in attacco, è comunque bravo a smistare verso i compagni di squadra tutti i palloni transitati dalle sue parti. Avrebbe potuto fare qualcosa in più.

Inui 6 - L'esperto giocatore giapponese si divora una grandissima opportunità per il pareggio in avvio di ripresa. Buon atteggiamento in campo (Dal 72' Pedro Leon s.v.)

Bryan Gil 7 - Il diciannovenne di proprietà del Siviglia è semplicemente devastante: uno dei migliori per quanto concerne la formazione di Mendilibar, si contraddistingue per l'ottimo lavoro svolto sugli esterni e i tantissimi palloni toccati. E' una delle migliori prove stagionali per il classe 2001.

Kike Garcia 7 - Quasi incontrastabile nei duelli aerei, si fa trovare sempre nel posto giusto al momento giusto. Brilla la sua stella nella notte del "Municipal de Ipurua" grazie, inoltre, ad un gol pazzesco con il destro a giro dal limite dell'area: che serata! (Dall'83' Unai Arieta s.v.)

Yoshinori Muto 6,5 - Partecipa attivamente e con grande continuità alla manovra dell'Eibar dimostrando una super intesa con Kike Garcia: in più di una circostanza va vicino al gol, ma spesso e volentieri è impreciso davanti alla porta.

REAL MADRID

Courtois 5,5 - Molto coinvolto dai compagni di squadra quando c'è da impostare, non è impeccabile in occasione del gol di Kike Garcia: fuori posizione, non fa in tempo a rientrare per neutralizzare la conclusione dell'attaccante.

Carvajal 6 - Poco coinvolto dal resto dei compagni, diversamente dal solito si fa vedere con il contagocce sulla corsia di destra con poche incursioni nella metà campo dell'Eibar.

Varane 5,5 - Discreta prova per il centrale francese, che qualche volta si lascia sfuggire i riferimenti offensivi avversari riuscendo nella maggior parte delle volte a porre rimedio.

Ramos 7 - Alterna cose buone ad altre "non da lui": all'81' rischia di concedere un rigore all'Eibar con un evidente fallo di mano non giudicato irregolare dall'arbitro e dal VAR, pochi minuti più tardi compie una straordinaria chiusura su Bigas lanciato a rete mettendo in mostra le sue straordinarie doti da difensore e salvando il Real da quello che sarebbe potuto essere il gol del 2-2.

Mendy 6,5 - La sua velocità è devastante sia in fase difensiva che in fase offensiva, buona serata per il numero 23 dei "Blancos".

Casemiro 6,5 - Lavoro di grande attenzione e precisione in mezzo al campo: sbaglia poco o nulla per novanta minuti.

Modric 7 - Disegna calcio (in particolare nel primo quarto d'ora( riuscendo anche a ritagliarsi spazio per un gol. Col passare dei minuti, prende sempre più fiducia diventando un vero e proprio leader: trascinatore indiscusso, lascia il campo anzitempo per un piccolo problema fisico (Dal 72' Valverde 6 - Ha voglia di far male e lo si nota lontano un miglio, ma non riesce a lasciare il segno)

Kroos 7 - La solita prestazione da fuoriclasse per il trentenne tedesco che non fallisce un colpo e in campo si muove come fosse un ragazzino, deliziando tifosi e addetti con tantissime giocate di alto livello.

Vazquez 6,5 - Mette lo zampino sia sul gol di Modric che su quello di Kike Garcia, avendo perso palla ad inizio azione. Ha un feeling particolare con i minuti di recupero: nell'extra-time del primo tempo beffa Dmitrovic con un pallonetto ma Bigas salva poco prima della linea, allo scadere del match riesce invece ad andare a segno con un gran destro in diagonale.

Benzema 7,5 - Senza troppi giri di parole: fa tutto lui. Firma la rete dell'1-0, fa assist per Modric e poi si concede il bis offrendo il passaggio decisivo a Vazquez: cos'altro aggiungere? Il francese prende in mano le chiavi dell'attacco "Blancos" trascinando Zidane al vertice della classifica di Liga: contrastarlo è quasi impossibile.

Rodrygo 6 - Parte con il NOS sfornando un grande assist per il gol di Benzema, poi cala vistosamente riuscendo a dare poca continuità alla sua prestazione. Al rientro dagli spogliatoi fa il minimo indispensabile, senza brillare particolarmente (Dal 72' Asensio 6 - A 120'' dall'ingresso in campo, va ad un passo dal gol direttamente da calcio di punizione)