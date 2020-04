Eintracht Francoforte, André Silva: "Il calcio manca a tutti ma è più importante la salute"

L'attaccante dell'Eintracht Francoforte André Silva ha parlato del momento: "Mi manca il calcio. Perché il calcio significa contatto fisico. Ma al momento non possiamo correre e lottare per l'obiettivo. Ma capisco la situazione. Il calcio è come la vita, ci sono alti e bassi. Il mio infortunio ha rallentato il mio percorso. Fortunatamente, sono tornato più forte e ho trovato la via del ritorno". Tornando alla ripresa: "La cosa più importante in questo momento è la salute. Naturalmente il calcio non è la priorità numero uno. Ma penso che a tutti manchi il calcio".