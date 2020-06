Eintracht Francoforte, André Silva non si ferma più: settimo gol in otto partite

Sette gol in otto partite. André Silva sembra aver trovato la giusta dimensione in maglia Eintracht: da quando il campionato è ripartito, il portoghese non ha più sbagliato un colpo. Soltanto in due occasioni non è riuscito a trovare la rete (contro Bayern Monaco e Mainz): dopo la doppietta messa a segno in casa dell'Hertha, l'attaccante classe 1995 ha trovato il gol anche nel match interno con lo Schalke 04.