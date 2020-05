Eintracht Francoforte, Hutter: "Inizio terribile, ci sono mancati i tifosi ma dobbiamo abituarci"

Dopo il 3-1 subito in casa contro il Borussia M'Gladbach dopo la lunga pausa causata dal Coronavirus, il tecnico dell'Eintracht Francoforte Adi Hutter ai microfoni di Sky ha detto: "Volevamo entrare nel gioco in modo diverso. Non è comprensibile il motivo per cui abbiamo iniziato così assonnati. Ma ho visto molte cose che mi sono piaciute comunque. Se guardo di nuovo la scena del rigore, l'arbitro deve indossare gli occhiali: è un rigore molto generoso. Non lo avrei mai concesso, anche se fosse stato contro un'altra squadra. Tre gol subiti sono troppi ma non sono preoccupato. Naturalmente ci manca il supporto dei nostri tifosi che sono il nostro dodicesimo uomo in campo ma dobbiamo abituarci a questa situazione".