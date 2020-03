Eintracht Francoforte, Paciencia: "Vorrei essere con la mia famiglia ma non è possibile"

L'attaccante dell'Eintracht Francoforte Gonçalo Paciencia ha parlato della situazione legata al coronavirus in Portogallo, dove vive la sua famiglia: "Sta peggiorando giorno dopo giorno. Sono sempre in contatto ogni giorno, ogni ora, specialmente con mia madre. Non ho una buona sensazione riguardo a questa situazione. La mia famiglia sta bene. Se avessi possibilità di scegliere, ovviamente, mi piacerebbe stare con loro. Ma questo non è possibile. Non voglio lamentarmi della mia situazione perché sono sano e ci sono persone che stanno peggio. Non posso prevedere se il mondo del calcio avrà un aspetto diverso dopo la crisi. Forse sarà un po' diverso. Il calcio è secondario per ora. Penso alle persone che non stanno bene".